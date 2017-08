Adidas: Legt die Aktie jetzt den Rückwärtsgang ein?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Adidas hat in den vergangenen Tagen etwas an Dynamik eingebüßt. Es sieht so aus, als habe der Kurs nun per Wochenfrist fast 4 % abgegeben. Dabei hatte Adidas erst am 4. August mit 199,95 Euro das aktuelle Rekordhoch erreicht. Der Abstand beträgt nunmehr etwa 9 %, sodass eine neue Phase erreicht ist. Charttechniker sprechen bereits davon, dass der Kurs auf dem Weg in den Abwärtstrend sein könnte, wenn die wichtigen Unterstützungen zwischen 170 und 180 Euro dem aktuellen Ansturm nicht standhalten. Ganz so dramatisch schätzen es die fundamentalen Analysten aus Bankhäusern offensichtlich nicht ein.

Immerhin 65 % der Analysten haben Adidas noch als „Kauf“-Kandidaten eingestuft. Nur 35 % votieren für „Halten“ und keiner der Experten spricht sich für einen „Verkauf“ aus. Die Stimmung scheint daher noch gut zu sein.

Technische Analysten: Vorsicht ist geboten

Etwas vorsichtiger beurteilen die Spezialisten aus der technischen Analyse die Situation. Immerhin konnte die Aktie den Aufwärtstrend in den sehr kurzfristigen Zeiträumen zuletzt nicht mehr verteidigen. Vielmehr geht es jetzt auch schon im mittelfristigen Analysezeitraum, bezogen auf den GD100, um die Verteidigung des Hausse-Modus. Nur langfristig ist der Aufwärtstrend ungebrochen, da der GD200 noch 10 % entfernt ist.

Daher bleibt die Aktie im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.