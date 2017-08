Adidas: Kursplus dank frischem Wind in der Führungsetage!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Liebe Leser,

lange sah es so aus, als würde adidas von Nike abgehängt werden. Doch jetzt hat der Sportartikelhersteller gegenüber dem ewigen Konkurrenten Boden gut gemacht. Das hat auch etwas mit dem frischen Wind in der Führungsetage zu tun.

Der Ex-Henkel-Chef Kasper Rorsted wurde mit Vorschusslorbeeren schon überhäuft, bevor er im vergangenen Oktober die Position als Vorstandsvorsitzender übernahm. Er ist als Erneuerer bekannt, als einer, der den Laden auf Vordermann bringen kann. Die Aktie hat sich seit Januar 2016 im Wert mehr als verdoppelt.

Bei adidas gibt es nicht nur Sportschuhel

Die adidas-Gruppe ist einer der weltweit größten Anbieter von Produkten rund um den Sport. Der Konzern ist die führende Marke in der Sportartikelbranche mit einer ausgezeichneten Positionierung bei Sportschuhen, Bekleidung und Zubehör. Die einzelnen Produkte verbinden innovative Technik und modernes Design.

TaylorMade-adidas Golf vertreibt ein komplettes Sortiment an Golfschlägern, Schuhen, Bekleidung und Accessoires. Das operative Geschäft ist in die Segmente „Großhandel“, „Einzelhandel“ und „Andere Geschäftssegmente“ mit den Bereichen „TaylorMade-adidas Golf“, „Rockport“ und „Reebok-CCM Hockey“ untergliedert.

Umsatz steigt um 19%

Nach dem fulminanten Start in das neue Geschäftsjahr sind die Erwartungen an adidas hoch. Das Unternehmen steigerte den Umsatz im 1. Halbjahr um 19% auf 10,45 Mrd. €. Der Gewinn aus den fortgeführten Geschäftsbereichen erhöhte sich um 21% auf 809 Mio. €. Dabei sorgten vor allem die Lauf-, Trainings- und Fußballartikel für Wachstum. Angesichts der starken Geschäftsergebnisse im 1. Halbjahr 2017 hat adidas die Prognose für das Geschäftsjahr 2017 erhöht. Das Unternehmen erwartet einen Umsatzanstieg auf währungsbereinigter Basis um 17 bis 19%.

Boom bei Sportartikeln

Der immer stärker um sich greifende Trend, bei dem Sportmode auch im Alltag getragen wird, bescherte der Marke Originals einen Boom. Adidas befeuert dies noch durch Kooperationen mit Stars wie dem US-Rapper Kanye West oder die Neuauflage von Schuh-Klassikern wie zuletzt dem Stan Smith.

Nach vielen Jahren der Neuausrichtung hat die Fitnessmarke Reebok in den zurückliegenden Quartalen steigende Umsätze ausgewiesen. Allerdings gingen zuletzt die währungsbereinigten Reebok-Umsätze in den USA durch die Aufgabe von Outlets zurück.

adidas stattet russische Nationalmannschaft aus

Der Konzern ist weltweit glänzend positioniert und hat eine volle Pipeline mit innovativen Produkten, insbesondere in den Kategorien Running, Basketball, Fußball, Lifestyle, Fitness und Golf. Mit den Markteinführungen und dem Ausbau des Einzelhandelssegments sollen die Geschäfte angekurbelt werden.

Und in knapp einem Jahr heißt es wieder: „Der Ball ist rund“ und „Ein Spiel dauert 90 Minuten“. Am 14. Juni 2018 ist Anpfiff für die Austragung der Fußball Weltmeisterschaft in Russland. adidas hat sich die Rechte für das Sponsoring der russischen Nationalmannschaft gesichert. Als Weltmarktführer in der Kategorie Fußball erhält das sportliche Großereignis für adidas eine besondere Note.

Zuverlässiger Dividendenzahler

Auf den ersten Blick sieht die Dividendenrendite von 1,3% nicht gerade üppig aus. Der Charme erschließt sich aber beim zweiten Blick. adidas hat in den vergangenen 14 Jahren IMMER eine Dividende gezahlt und diese durchschnittlich um 13,5% p.a. gesteigert. Vieles spricht dafür, dass dies auch so bleibt.

Da wird Ihr Bankberater aber sicher fluchen …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Gewinnen mit Übernahmen“ von Börsen-Guru Jens Gravenkötter kostenlos anfordern. Während andere Anleger ein Heidengeld für die geheimen Tipps ausgeben müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.