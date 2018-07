Adidas: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas, ein Unternehmen aus dem Markt "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter", notiert aktuell (Stand 13:19 Uhr) mit 190,97 EUR im Plus (+0.8 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.Unsere Analysten haben Adidas nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Fundamental: Adidas ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Apparel & Textile Products) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 26,79 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 66 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 78,67 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

