Adidas: Jetzt winkt ein neues Allzeithoch!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Liebe Leser,

Adidas ist nach den guten Zahlen nun auch an den Börsen weit nach oben gewandert. Der Wert klopft bereits an den nächsten Rekordwerten an. Von dort aus könnte es sogar einen spektakulären Ausbruch nach oben geben, meinen die Chartanalysten. Konkret: Der Kurs ist auch am Freitag gestiegen und erreichte annähernd 195 Euro. Damit fehlen nur noch knapp 5 Euro, bis ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.