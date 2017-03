Adidas: Gigantischer Kurssprung! Folgt der Angriff auf die 200-Euro-Marke?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

der DAX-Konzern Adidas konnte in den zurückliegenden Tagen ein neues Allzeithoch nach dem nächsten vermelden. Auch zum Auftakt der neuen Woche erreichten die Kurse ein zuvor noch nie dagewesenes Niveau. Jetzt greift der Kurs sogar die 200-Euro-Marke an. Technisch orientierte Analysten rechnen mit einem Ausbruchversuch nach oben, da die Aktie in allen zeitlichen Dimensionen einen Aufwärtstrend mit zweistelligem prozentualen Polster auf die jeweiligen Trendlinien erreicht hat.

Adidas: Wachstumspläne

Zudem ist das Unternehmen auch für fundamental orientierte Analysten interessant. Dies zeigt sich darin, dass zahlreiche Banken den Wert auf „Kaufen“ stellten. Die Dividende könnte noch einmal steigen, womit sich weitere Investoren und Analysten auf Adidas stürzen dürften. Schließlich sind auch die Ergebnisse der Kursentwicklung in den vergangenen Wochen sehr ermutigend.

Allein in der zurückliegenden Handelswoche sattelte Adidas um gut 11 % auf und hat damit den Vergleichsmarkt weit hinter sich gelassen. In den vergangenen vier Wochen konnte der Kurs sogar gut 20 % zulegen und damit ein deutliches Momentum für sich reklamieren.

Charttechnisch galt der Bereich zwischen 150 und 160 Euro bislang als Bremszone. Dieser Sektor ist nun deutlich überwunden, sodass keine weiteren Steine mehr im Weg sind, stellen charttechnisch orientierte Analysten fest.

Die Aktie ist im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.