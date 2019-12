Adidas: Gelingt jetzt der Durchbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Seitdem die Adidas-Aktie am 1. August bei 296,75 Euro ein neues Allzeithoch markieren konnte, befindet sich der Wert in einer Korrektur. Diese könnte in Kürze abgeschlossen werden, denn zum insgesamt fünften Mal bemüht sich der Kurs darum, den Widerstand bei 289,05 Euro aus dem Spiel zu nehmen.

Das wiederholte Anrennen der Bullen gegen das Hoch vom 1. Oktober ist positiv ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung