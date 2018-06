Adidas: Geballte Power!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas hat sich bislang mit seinen Aktivitäten rund um die Fußball-WM auffallend zurückgehalten. Doch nun, gut eine Woche vor dem Start des Events, kommt der Sportartikel-Hersteller aus Herzogenaurach mit geballter Power um die Ecke. Nicht weniger als 56 Markenbotschafter kommen in dem neuen WM-Spot „Creativity is the Answer“ vor, wie der Fachdienst Horizont berichtet. Und dabei handelt es sich beileibe nicht ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Achim Graf.