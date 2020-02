Adidas: Der Flurschaden ist beträchtlich aber …

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Adidas-Aktie konnte im vergangenen Jahr und auch in den ersten Tagen des neuen Jahres eine beeindruckende Aufwärtsbewegung vollziehen. Sie mündete am 16. Januar in die Ausbildung eines neuen Allzeithochs bei 317,45 Euro. Es leitete den Beginn einer Korrektur ein, deren volles Potential erst in diesen Tagen deutlich wird.

Der 50-Tagedurchschnitt war bereits Ende Januar unterschritten worden. Nachdem ihn die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung