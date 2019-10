Adidas: Diese Rücksetzer sind immer wieder gefährlich!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Adidas-Aktie beendete Anfang August ihren imposanten Anstieg mit einem neuen Allzeithoch bei 296,75 Euro und ging in eine Korrektur über. Sie vollzieht sich als Kampf um die 50-Tagelinie. Während der Kurs im August an den meisten Tagen unterhalb des EMA50 notierte, verlief der September freundlicher, denn in diesem Monat befand sich der Kurs zumeist oberhalb des gleitenden Durchschnitts.

Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung