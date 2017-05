Adidas: Crash oder Rally?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

nachdem die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas zuletzt neue Allzeithochs markierte, fiel sie anschließend etwas zurück. Die Frage, die sich viele Anleger nun stellen, lautet daher: Droht hier ein Crash oder sammelt der Titel nur Kraft für eine Fortsetzung der Kursrally?

Kasper Rorsted hat große Pläne

An dieser Stelle kann ich die Ängstlichen unter Ihnen beruhigen. Zwar kann die Adidas-Aktie kurzfristig noch etwas fallen, grundsätzlich erscheint die Bewegung jedoch korrektiver Natur zu sein. So ist die Aktie zuvor einfach etwas zu heiß gelaufen und lässt dementsprechend nun etwas Luft ab. Das Kursniveau um 160 Euro herum sollte der aktuellen Korrekturbewegung aber Einhalt gebieten können. Denn hier verlaufen gleich mehrere wichtige Unterstützungen, nicht zuletzt die führende langfristige Aufwärtstrendlinie.

Unterstützt wird die These auch von der fundamentalen Entwicklung. Denn nicht nur, dass Adidas zurzeit einen Lauf hat und dem großen Konkurrenten Nike selbst auf dessen Heimatmarkt Marktanteile abjagen kann. Nein, der vom DAX-Konzern Henkel als neuer CEO zu Adidas gekommene Kasper Rorsted hat noch viel mehr vor. So möchte er u.a. mit Hilfe von 3D-Druckern jedem Kunden individuelle Sportschuhe anbieten können, was in der Tat zu einem wahren Kundenansturm bei Adidas führen könnte.

Fazit: Aktie um 160 Euro einsammeln für ein gutes Chance/Risiko-Verhältnis

Auf Grund dieser Ausgangslage bietet es sich an, die Adidas-Aktie zu Kursen um 160 Euro einzusammeln. Zu beachten ist aber auch, dass bei einem Bruch dieser Marke, allen fundamental positiven Aussichten zum Trotz, mit weiteren kurzfristigen Kursrücksetzern zu rechnen wäre. Daher sollte man anschließend einen Stoppkurs maximal rund 4-5% unter seinen Kaufkurs setzen, um so zwar derzeit unwahrscheinliche, aber an der Börse eben doch jederzeit mögliche Kursverluste zu begrenzen.

Denn bei einem Abprall an dieser zentralen Unterstützung winkt eine kurzfristige Gegenbewegung, die im besten Fall sogar an die alten Allzeithochs oder sogar darüber hinaus führen könnte. Insofern bietet die Aktie Anlegern eine Chance nach oben von rund +15% bei einem gleichzeitigen, durch den Stoppkurs begrenzten, Kursrisiko von eben jenen 4-5%. Genau solche charttechnischen Setups, wie sie die Adidas-Aktie um die Marke von 160 Euro herum bietet, suchen erfolgreiche Trader.

Ein Beitrag von Sascha Huber.