Adidas-Chef Rorsted meint: Da geht noch was!

es war ein wahrer Paukenschlag zum Auftakt als neuer Vorstand: Rorsted legte die Zahlen für 2016 vor und die Aktionäre sind begeistert. Adidas erzielte mit einem Umsatz von 19,3 Milliarden Euro einen Gewinn von einer Milliarde Euro. Somit stiegen die beiden Kennziffern um jeweils 18% und 41%. Der Gewinn ist sogar der höchste, den Adidas je erzielen konnte. Von diesen Ergebnissen sollen auch die Anleger profitieren: Es ist geplant, die Dividende um 25% auf 2,00 Euro zu erhöhen.

Zum Rekordergebnis kommt der HAMMER-Ausblick!

Adidas hat seine Umsatz- und Gewinnplanung bereits bis zum Jahr 2020 vorgelegt. Die Zahlen lesen sich dabei überaus optimistisch. Statt den bisherigen 9% soll der Umsatz jedes Jahr um 10% bis 12% wachsen. Der Gewinn wird statt der bisher erwarteten jährlichen Zuwachsrate von 15% mit jedem Geschäftsjahr zwischen 20% und 22% zulegen.

Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, will der Sportartikelhersteller sich in Zukunft auf seine Kernkompetenz zurückbesinnen. Die beiden Hauptmarken Adidas und Reebok sollen stärker in den Fokus rücken, die Nebenmarken dagegen zurückgesteckt oder ganz verkauft werden. Das Unternehmen hat vor, sich stärker auf seinen Onlinehandel konzentrieren und die internen Abläufe zu verschlanken.

Die Anleger zeigten sich begeistert von diesem Paket aus Ergebnis und Ausblick. Die Adidas-Aktie legte innerhalb eines Tages um fast 9% zu.

