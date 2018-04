Adidas: Charttechnisches Ziel und Q1-Ergebnisse im Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Liebe Leser,

die Adidas-Aktie macht in diesem Jahr vor, wie Charttechnik am besten funktionieren sollte, es aber nur in einigen Fällen in der Regel tut, weshalb es oft genug vorkommt, dass Laien-Investoren zwar dem Traum vom schnellen Geld mittels der technischen Analyse erliegen, schließlich jedoch der Realität mit voller Wucht ins Auge sehen müssen, wenn Kurse plötzlich sich kaum um vermeintlich relevante ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.