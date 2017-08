Adidas: CEO Rorstedt warnt die Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Lieber Leser,

einer der wenigen DAX-Titel, der im heute positiven Gesamtmarktumfeld ein kleines Minus verzeichnet, ist das Papier der Adidas AG. Grund hierfür ist eine Warnung des Adidas-CEO Kasper Rorstedt vor überzogenen Erwartungen.

Anleger preisen die Beste aller Welten ein!

So sprach der vom DAX-Konzern Henkel zu Adidas gewechselte CEO in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) von einer „beeindruckenden Geschäftsdynamik“, die Adidas zurzeit erlebe. Es sei aber „Naivität pur, diese Dynamik fortzuschreiben“, so Rorstedt weiter. Für das laufende Geschäftsjahr 2017 sollte das in Aussicht gestellte währungsbereinigte Umsatzwachstum von 17-19% aber problemlos erreichbar sein.

Das bis zum Jahr 2020 in Aussicht gestellte Umsatzwachstum zwischen 10-12% p.a. respektive Gewinnwachstum von 20-22% p.a. seien nur Durchschnittswerte. So werde es laut Rorstedt sicherlich „Jahre geben, die besser laufen und Jahre, die schlechter laufen“. Ein Wachstum von 30% in den USA, wie es Adidas zuletzt gesehen habe, sei zwar erfreulich, aber auf Dauer angesichts der Wettbewerbssituation unrealistisch.

Und was macht der Dollar?

Auch auf die Währungssituation ging Rorstedt ein. So habe Adidas im ersten Halbjahr Rückenwind vom Devisenmarkt erhalten, im zweiten Halbjahr erwarte er hier aber eher Gegenwind. Da der zuletzt boomende US-Markt inzwischen der wichtigste Einzelmarkt des Konzerns darstellt, sollten Anleger bei dieser Aussage hellhörig werden. Denn läuft es in den USA nicht mehr rund, dürfte das schnell negative Auswirkungen auf den Gesamtkonzern haben.

Alles in allem gefällt mir die Unternehmensführung durch Kasper Rorstedt sehr gut. Der noch relativ neue Konzernlenker kehrt mit eisernem Besen durch und hat Adidas im Eiltempo fit für die Zukunft gemacht. Allerdings erkennt er nun auch, dass Anleger Gefahr laufen, zu optimistisch zu werden und tritt rechtzeitig auf die Euphoriebremse.

Mir fehlt allerdings der Glaube daran, dass die Anleger dies tatsächlich Ernst nehmen. Ich jedoch tue das und bleibe daher auch bei meinen Einschätzungen: kurzfristig kann Adidas – als Momentum-Wert – noch bis 210 Euro laufen, für langfristige Investments ist die Aktie gegenwärtig jedoch schon zu heiß gelaufen und somit m.E. zu teuer.

Ein Beitrag von Sascha Huber.