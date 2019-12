Adidas: Bullen weiter auf Rekordjagd!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Am Montag sind die Bullen mit ihrem Versuch, die Adidas-Aktie erneut auf das am 1. August bei 296,75 Euro markierte Allzeithoch ansteigen zu lassen, zunächst gescheitert. Es gelang ihnen zwar, den Kurs in der Spitze bis auf 294,95 Euro ansteigen zu lassen, doch danach setzten Verkäufe ein, sodass der Wert den Handel mit einem Schlusskurs von 291,10 Euro beendete.

