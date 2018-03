Adidas: Die Bullen trotzen dem schlechten Marktumfeld!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Liebe Leser,

am 4. August 2017 markierte die Adidas-Aktie bei 202,10 Euro ein neues Hoch, das im September noch einmal fast erreicht wurde. Danach fiel der Kurs wieder zurück. Ausgehend von einem im November und Dezember ausgebildeten Doppelboden steigt die Aktie in diesem Jahr wieder an.

Ende Januar wurde das Niveau von 190,00 Euro erneut erreicht. Die anschließende Gegenbewegung vollzog sich in Gestalt einer bullischen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.