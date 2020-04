Adidas: Die Bullen haben es jetzt in der Hand!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der Adidas-Aktie hat sich zur Wochenmitte in eine interessante Position gebracht. Es ist den Käufern Mitte März zunächst gelungen, die steile Abwärtsbewegung im Bereich von 162,20 Euro zu stoppen und eine Gegenbewegung einzuleiten. Ihre erste Aufwärtswelle gipfelte am 31. März in einem Hoch bei 214,75 Euro.

Die nachfolgende Konsolidierung führte den Kurs bis zum 3. April auf 188,00 Euro zurück. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung