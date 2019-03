Adidas: Auswechslungen im Aufsichtsrat!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Nach nur einem Jahr ist schon Schluss: Frank Appel wird im Mai wieder aus dem Aufsichtsrat von Adidas ausscheiden. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post wird laut einer Mitteilung des Sportartikelherstellers bei der Hauptversammlung am 9. Mai in Fürth nicht zur Wiederwahl antreten. Während sich der eine also auswechseln lässt, steht offenbar ein anderer Topmanager zur Einwechslung bereit – und könnte mittelfristig ...

Ein Beitrag von Achim Graf.