Adidas: Aufwärtstrend in Gefahr?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Lieber Leser,

Adidas musste zuletzt deutliche Einbußen hinnehmen. Das Unternehmen hat allein in den vergangenen vier Handelswochen ein Minus in Höhe von 7 % verzeichnet. Zuletzt fiel der Kurs weniger schnell. Allerdings hat der Wert ausgehend vom Allzeithoch bei 185,70 Euro, das am 25. April erreicht wurde, bereits 8 % verloren und damit keine schnelle Aussicht auf neue Rekorde, so die technischen Analysten. Charttechniker verweisen zudem darauf, dass der Wert bei 180 Euro eine wichtige Untergrenze unterschritten habe, die zunächst als Hürde bei einem erneuten Ausbruch nach oben dienen wird.

Adidas: Neue Chancen im Aufwärtstrend?

Dennoch verweisen vor allem technische Analysten darauf, dass sich die Aktie noch immer im Aufwärtstrend befindet. Zwar wurden die technischen Signalgeber in den kurz- und mittelfristigen zeitlichen Dimensionen nun unterkreuzt. Dennoch blieb der Aufwärtstrend im langfristigen Bereich intakt. Der GD200 als wesentlicher Maßstab ist noch immer deutliche 9 % vom Kurs entfernt.

Daher bleibt die technische Hoffnung auf einen neuen Turnaround. Im Einklang mit den Charttechnikern wird vor allem die Hürde bei 180 Euro als wichtig angesehen. Sollte der Kurs darüber klettern, dann hätte die Aktie das Potenzial, auch auf 200 Euro anzusteigen.

Die Aktie ist insgesamt noch im grünen Bereich.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.