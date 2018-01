Adidas Analyse: Noch ein letzter Widerstand…

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Liebe Trader,

In der Zeit zwischen Anfang 2015 und Mitte letzten Jahres hatte die Adidas-Aktie eine ungeahnt starke Aufwärtsbewegung von 52,94 Euro auf ein Verlaufshoch von 202,10 Euro erlebt. Anschließend ging das Papier in eine Konsolidierung über und setzte bis auf ein Niveau von 165,05 Euro zurück. In diesem Unterstützungsbereich kam es nur wenig später zu einem erneuten Rücksetzer an das Vortief, anschließend legte das Wertpapier jedoch wieder zu. Daraus resultiert nun ein zaghafter Doppelboden, der aber noch einen letzten Kaufimpuls zum endgültigen Abschluss benötigt. Sollte dieses Unterfangen gelingen, so dürfte bald wieder eine mehrwöchige Aufwärtsbewegung starten und ist überdies hervorragend für den Aufbau von Long-Positionen geeignet.

Long-Chance:

Sobald es Bullen unter den Marktteilnehmern gelingt die Aktie von Adidas mindestens über das Niveau von 177,10 Euro anzuschieben, kann eine weitere Erholungsbewegung bis in den Bereich von rund 182,00 Euro beginnen. Bei entsprechender Kursstärke könnte sogar noch die obere Trendkanalbegrenzung bestehend seit den Jahreshochs aus 2017 um 190,00 Euro angesteuert werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich bei einem Ausbruch aber noch unterhalb von 170,00 Euro einfinden, jegliche Kursnotierungen darunter sind mit einem Rückgang auf die jüngsten Verlaufstiefs von 165,05 Euro verbunden. Darunter dürfte sich das Chartbild entsprechend weiter eintrüben und die Notierungen auf 160,30 Euro abwärts schicken.

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.