Adidas: Am Allzeithoch zunächst gescheitert!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Im März dieses Jahres erreichte die Adidas-Aktie bei 215,50 Euro ein neues Rekordhoch und ging daraufhin in eine Korrektur über. Diese führte den Kurs in einer dreiteiligen Bewegung auf ein neues Korrekturtief, das am 5. Juli bei 180,50 Euro markiert wurde.

Danach übernahmen die Bullen wieder das Ruder. Sie ließen die Aktie noch im Juli bis an die Hürde bei 191,85 Euro vorstoßen und diese im August mit einem großen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.