Adidas-Aktie: In bester Gesellschaft!

In Zeiten der Corona-Pandemie erlaubt die Bundesregierung Unternehmen Sonderzahlungen an die Mitarbeiter von bis zu 1.500 Euro, bei denen weder Steuern noch Sozialversicherungsbeiträge angerechnet werden. Viele Dax-Konzerne machen von dieser Regelung Gebrauch, um den eigenen Angestellten mit dem Dezembergehalt ein Zeichen der Anerkennung zukommen zu lassen. Zuletzt kündigten unter anderem Daimler, Vonovia und Siemens derartige Sonderzahlungen an. Nun folgt auch Adidas ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



