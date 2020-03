Adidas-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Aktie des deutschen Sportartikelherstellers Adidas ist in den letzten Wochen wieder deutlich zurückgekommen. Zunächst war dies dem überkauften Zustand geschuldet. Nach dem Erreichen eines weiteren Rekordhochs bei 317,25 Euro kam es so Mitte Januar zu Gewinnmitnahmen und einer Gegenbewegung nach unten. Anfang Februar schien sich der Kurs wieder stabilisieren zu können, doch in einem von Coronavirus-Sorgen geprägten Marktumfeld nahm der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung