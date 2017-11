Adidas-Aktie: Wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

kürzlich gaben die beiden Chefs der Sportartikelhersteller Puma und Adidas bekannt, dass sie ihre Rivalität nun zu den Akten legen wollen. Da es in den letzten Jahren ohnehin zu keinen größeren Streitigkeiten zwischen den beiden Unternehmen gekommen ist, zeigt sich auch der Aktienkurs von Adidas unbeeindruckt von dieser Meldung.

Aktuelle Einschätzungen zum Chartbild: Rückgang unter die 38-Wochenlinie!

Negativ auf das Chartbild hat sich die Unterschreitung des gleitenden Wochendurchschnitts (38) ausgewirkt. Seit Anfang 2016 ist dies das erste Mal, dass die Linie unterschritten wurde. Zeichnet sich hier vielleicht sogar schon eine Trendwende ab?

Charttechnische Analyse: Stochastik könnte nun wieder für Auftrieb sorgen!

Das letzte Kaufsignal aus dem stochastischen Indikator liegt nun schon einige Zeit zurück. Genauer gesagt fand es zu Beginn des Monats Juli statt. Seinerzeit führte dies zu einem Kursanstieg von etwa 20 %. Unter Umständen wiederholt sich dieses Szenario in den nächsten Wochen und schiebt die Aktie so auf ein neues Hoch.

Ein Beitrag von Johannes Weber.