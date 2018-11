Adidas-Aktie: Wie entwickelt sich der Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Immer wieder ist es in diesem Jahr bei der Adidas-Aktie zu Aufwärtsbewegungen gekommen. Anfang Oktober verlief der Kurs teilweise auch unterhalb des Bollinger Bandes und sank auf 190 Euro ab. Daraufhin folgte ein Aufwärtstrend, bei dem der Kurs der Aktie deutlich zulegen ansteigen konnte. In den letzten drei Handelstagen ist der Kurs aber wieder auf 203 Euro zurückgekommen und könnte in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.