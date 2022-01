Adidas-Aktie: Weiter auf Wachstumskurs!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Aktionären wird ja gerne nachgesagt, dass sie Stellenstreichungen in Konzernen grundsätzlich feiern würden, während Neuanstellungen aufgrund der Kosten nur auf Unverständnis stoßen würden. Die Wahrheit könnte von diesem alten Vorurteil jedoch kaum weiter entfernt sein, was sich derzeit am Beispiel von Adidas zeigt.

Der Sportartikelhersteller kündigte unlängst an, über 2.800 neue Mitarbeiter weltweilt einstellen zu wollen. Allein 800 neue Stellen sollen es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung