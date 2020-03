Adidas Aktie: Voll erwischt – Massiver Einbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas Aktie | ISIN:DE000A1EWWW0 | WKN:A1EWWW

Voll erwischt hat es dieses Wertpapier. So ist der Aktienkurs von ca. 320 Euro auf nun rund 170 Euro eingebrochen. Das sind um die 45 % Kursverlust in wenigen Handelswochen. Höchstwahrscheinlich findet die Abwärtsbewegung aber nun ihr Ende. Denn die Adidas Aktie befindet sich in einem sehr guten Unterstützungsbereich. Wie auf der Grafik zu sehen ist, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung