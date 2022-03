Adidas-Aktie: Ukraine-Krieg – endlich mal Tacheles!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

„Wir können die Folgen des Ukraine-Kriegs auf die eigene Bilanz noch nicht abschätzen“. So oder so ähnlich hallte es in den letzten Tagen und Wochen aus den Konzernzentralen Deutschlands.

Nur sehr wenige Firmen haben es sich bisher getraut, ihren Anlegern einigermaßen konkrete finanzielle Auswirkungen zu präsentieren. Einer dieser mutigen Konzerne ist Adidas. Der Sportartikelhersteller redete in seiner Bilanzvorstellung vor etwa einer Woche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung