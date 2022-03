Adidas-Aktie: Der Turnaround ist geschafft!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen sowie der Rückzug zahlreicher Unternehmen aus Russland haben die Märkte in den vergangenen Wochen schwer erschüttert. Für die Aktie des deutschen Sportartikelherstellers Adidas ging es nach der russischen Invasion um weitere gut 20 Prozent in die Tiefe. Am 7. März erreichte das Papier mit 170,10 Euro den tiefsten Stand seit fast zwei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung