Adidas Aktie: Trotz Deutschland KO profitiert Adidas von Fußball-WM

Es ist tatsächlich passiert: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der WM in Russland in der Gruppenphase ausgeschieden. Wenn Sie den müden Feierabendkick im Fernsehen verfolgt haben, waren Sie Zeuge eines historischen Sportereignisses: Es ist das erste Mal, dass eine deutsche Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde ausgeschieden ist.

Nach einem schwachen Spiel gegen Mexiko, einem etwas besseren, aber keineswegs zufriedenstellenden, Spiel

Ein Beitrag von Rolf Morrien.