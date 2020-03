Adidas-Aktie – Olympia-Wert! Chance oder Risiko?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Sportwelt blickt dieses Jahr nach Tokio. Die Olympischen Spiele sollen vom 24. Juli bis 09. August in Japan stattfinden. Mit dabei natürlich adidas, Puma oder Nike! Bislang wird am Termin nicht gerüttelt. Es mehren sich zwar die Stimmen, die aufgrund des Corona-Virus eine Verschiebung der Spiele fordern oder gar eine komplette Absage in 2020 befürworten. Doch noch steht der Termin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



