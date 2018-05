Adidas-Aktie: Kurs rauscht nach Zahlen nach unten!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der Sportartikelhersteller Adidas hat am Donnerstag seine Quartalszahlen veröffentlicht. Der Kurs fiel anschließend wie ein Stein nach unten und durchbrach dabei das untere Bollinger Band. Erst etwas oberhalb der 190-Euro-Marke konnten Käufer die Aktie wieder auffangen. In der Spitze erreichte die Adidas-Aktie in diesem Jahr Kurse von 215 Euro.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Währungseffekte drücken auf den Umsatz!

Der Gewinn des Unternehmens ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.