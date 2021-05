Adidas-Aktie: Kommt jetzt eine größere Bewegung?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas – diese Marke muss nun genommen werden!

Direkt über dem Kurs der Adidas-Aktie befindet sich der Widerstandsbereich von rund 300,00 EUR. Dieser muss zwangsläufig von den Bullen genommen werden, um eine Aufwärtsbewegung initiieren zu können. Zuletzt war das Papier mehrere Monate lediglich seitwärts gelaufen.

Sollte es also zum Ausbruch kommen, so steht es für Adidas an die 376,79 EUR Marke anzulaufen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung