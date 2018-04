Adidas Aktie: Kein Ende der Rallye in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Liebe Leser,

obwohl die Aktie von Adidas mit einem Allzeithoch in die letzte Woche gestartet war, ging dem Titel zu keiner Zeit die Puste aus. Stattdessen verbesserte das Papier sich an den Börsen immer weiter und jagte von einem Rekordhoch zum nächsten. In der Spitze konnten am Freitag 211,20 Euro erreicht werden. Bis Handelschluss gaben die Anteile dann zwar nochmal leicht nach, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.