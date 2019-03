Adidas Aktie: Es bleibt weiterhin hochspannend!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Adidas Aktie gehörte in der laufenden Faschingswoche in jedem Fall zu den interessanteren Titeln im DAX. Die Aktie befindet sich nämlich nahe dem Rekordhoch, dass bei 218 Euro liegt. Gestern schaffte es die Aktie kurz über den Widerstand zu laufen, aber zum Handelsschluss lag der Kurs wieder darunter. Bisher kam es also zu keinem nennenswerten Ausbruch nach oben.

Ein Beitrag von Johannes Weber.