Adidas-Aktie: Droht jetzt wieder der Crash?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Obwohl Adidas unter der Corona-Pandemie nicht unerheblich zu leiden hatte, hinterließ die Aktie des Konzerns in diesem Jahr kein allzu schlechtes Bild. Seit dem heftigen Absturz im März freuten die Anleger sich über eine monatelange Erholung, in Folge derer die größten Teile der zuvor eingefahrenen Kursverluste wieder aufgeholt werden konnten. Bis in den vergangenen Monat ging es mit den Kursen langsam ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung