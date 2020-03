Adidas Aktie: Coronavirus in Herzogenrauch!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Am Firmensitz von Adidas in Herzgenrauch kam es zu einer Infektion eines Mitarbeiters mit dem gefürchteten Coronavirus. Das bestätigte der Sportartikelhersteller kürzlich und kündigte an, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Laut einer Sprecherin wurde der betroffene Mitarbeiter sofort nach hause geschickt. Alle anderen Angestellten, welche direkten Kontakt mit dem Erkrankten hatten, wurden außerdem vorsorglich informiert und ebenfalls nach Hause entsandt.

Adidas bewahrt Ruhe!

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung