Adidas Aktie: Charttechnische Korrektur?

Die Adidas Aktie befindet sich trendtechnisch in einem sehr guten Aufwärtstrend, denn Adidas hat am 05.04.2019 ein neues Hoch. Die wichtigste Unterstützung, die das Erreichen des Hochs ermöglichte liegt bei etwa 178 €. Der ADX zeigt jedoch interessanterweise keinen starken Trend der Aktie an, er notiert bei neutralen 18 Punkten. Das könnte auf die Seitwärtsphase im Jahr 2018 zurückgehen, etwas beunruhigend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.