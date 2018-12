Adidas-Aktie: Charttechnische Analyse mit Hilfe des Ichimoku!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der Kurs der Adidas-Aktie verläuft derzeit unter der Ichimoku-Wolke. Die Wolke zeigt sich momentan in bärischer Verfassung und wechselte in den vergangenen Wochen oft ihren Zustand. Die Standard-Linie befindet sich knapp unter der Wolke, aber über dem Aktienkurs. Der verzögerte Span liegt unter dem Kurs und unter der Wolke. Sie machte in letzter Zeit auch einen großen Schritt zurück.

Ein Beitrag von Maximilian Weber.