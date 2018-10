Adidas-Aktie: Chartbild in der Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Nach der Fußball-WM 2018 ging es für die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas in einem Aufwärtsschub bis Ende August nach oben. Daraufhin entwickelte sich der Aktienkurs seitwärts. In den vergangenen zwei Wochen ging es dann getrieben vom schwachen Gesamtmarkt deutlich nach unten. Der Kurs unterschritt dabei sogar die 200-Tagelinie. Das Unterkreuzen des Bollinger Bands könnte für die Gegenreaktion am Freitag verantwortlich gewesen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.