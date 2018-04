Adidas Aktie: Der Ausbruch ist gelungen!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

gute Nachrichten für alle Anleger von Adidas. Die Aktie des Sportartikelherstellers konnte in der letzten Woche erfolgreich die Marke von 200 Euro hinter sich lassen. Nur kurz darauf gelang es auch, das bisherige Allzeithoch und damit den größten Widerstand zu überwinden. Am Donnerstag schaffte es das Papier in der Spitze sogar bis auf 204,50 Euro.

Nach leichten Verlusten am Freitag notierten

Ein Beitrag von Robert Sasse.