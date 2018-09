Adidas-Aktie: Analyse auf Basis der Charttechnik!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Nach einem Kursanstieg im August erreichte die Adidas-Aktie am Ende des Monats ihr neues Jahreshoch bei etwa 218 Euro. Anfang September begann der Kurs wieder zu fallen und verläuft nun in einem sehr schmalen Seitwärtstrend. Die 38-Tagelinie schoss im August in die Höhe und liegt jetzt direkt unterhalb des Kurses. Sie könnte als Unterstützung fungieren, um den Kurs wieder ansteigen zu ...

Ein Beitrag von Andreas Quirin.