Adidas: Die Abwärtsdynamik nimmt zu!

Der Adidas-Aktie ist es im Dezember nicht gelungen, ihren mittelfristigen Abwärtstrend seit dem Jahreshoch vom 28. August bei 218,00 Euro zu brechen. Ein in der Vorwoche unternommener steiler Anstieg an die 200,00-Euro-Marke scheiterte an dieser und wurde sofort wieder abverkauft.

Gravierender als der versäumte Bruch des Abwärtstrends wirkt jedoch, dass der Abwärtstrendkanal im Gegenzug auf der Unterseite verlassen wurde. Damit wurde ein neues Verkaufssignal generiert, das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.