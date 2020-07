Adevinta soll Ebays Kleinanzeigensparte für über 9 Milliarden Dollar bekommen

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

OSLO/SAN JOSE (dpa-AFX) - Der norwegische Online-Marktplatz Adevinta hat wie erwartet den Zuschlag für die milliardenschwere Anzeigensparte von Ebay erhalten.



Der Kaufpreis für den Geschäftsbereich mit Portalen wie Ebay Kleinanzeigen und mobile.de liege bei 9,2 Milliarden US-Dollar (8,0 Mrd Euro), teilten beide Unternehmen am Dienstag in Oslo und San Jose mit. Durch die Übernahme entstehe der größte Online-Anzeigenmarkt der Welt. Adevinta setzte sich damit im Bieterrennen gegen ein Konsortium aus Finanzinvestoren sowie Beteiligungsgesellschaft Prosus des Medienkonzerns Naspers durch.