Adel und Alltag! Prinz Harry und erste royale Worte in Entenhausen (FOTO)

Berlin (ots) -Endlich ist es soweit: Das Britische Königshaus ist um einenThronfolger reicher. Weltweit haben Royal-Fans sehnsüchtig auf diesenMoment gewartet und auch in Entenhausen ist der königliche Nachwuchsdas top Nachrichten-Thema: Mit entenstarken Exklusiveinblicken insKönigshaus präsentiert Walt Disneys Lustiges Taschenbuch im fünftenBand der adeligen Comicreihe das Neueste von Hofe.Und nicht nur das: Während lautes Babygeschrei den Palast desVereinigten Königreichs dominiert, muss sich Sir Dagobert Duck vorhinterhältigen Angriffen schützen. Der gemeine Finanzier Kleverfellerscheut keine Mühen, um Sir Dagobert eins auszuwischen. Selbst wenn esauf die Kosten anderer geht, ergötzen wir uns im LTB an dergenüsslichen Gerüchteküche: Heimliche Liebe, böse Verschwörungen undpassionierte Leidenschaft für Kunst und Kultur - das herzerwärmendeEpos der "kleinen großen D(r)amen" lässt kein Auge trocken! Introckenen Tüchern hingegen scheint der Sieg des königlichen Championsbeim Tennisturnier des Königs zu sein. Ihn sicher durch das Turnierzu bringen, vermag eine Fingerübung für die drei Mausketiere zuwerden.Das LTB Royal Nr. 5 (7,99 Euro) gibt es seit dem 12. April imHandel und entzückt die Leser mit 13 spannenden Geschichten in dieWelt des Entenhausener Adels:Royale Erste WorteKleine große D(r)amenErster AktZweiter AktDritter AktVierter AktAuf dem Jahrmarkt: Des Sammlers LeidEin verhängnisvoller NieserIn der Würze liegt die KraftAuf dem Jahrmarkt: Des Königs LektüreDrachenritter DonaldAuf dem Jahrmarkt: Des Königs KostümKöniglicher Rap mit PeppDas Turnier seiner MajestätWeitere Informationen auf unserer Homepage www.egmont.de. FürRezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an denuntenstehenden Pressekontakt:Pressekontakt:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell