Adel privat - Ausflugsziele der Majestäten im Lustigen Taschenbuch Royal! (FOTO)

Berlin (ots) - Donald Duck und Co. weichen gewohnt zuverlässig vom Hofprotokoll ab und berichten mit viel Witz und Charme über Neues vom Hofe in Walt Disney Lustiges Taschenbuch "Royal 6". Ab dem 17. April gibt es spannende Geschichten aus der Welt der gekrönten Häupter im Handel. Mit dabei und duckifiziert sind berühmte Hoheiten aus dem schwedischen, norwegischen und dänischen Königshaus. Wer wissen will, wo Victoria und Daniel, Mette-Marit und Haakon und Mary und Frederik die Ferien verbringt, erfährt es im LTB Royal zuallererst.Auch exklusive Blicke hinter den Kulissen eines royalen Fechtturniers sind garantiert. Wer wäre geeigneter als die unerschrockenen Mausketiere, um die Ehre ihres geliebten Königs bei diesem Wettbewerb mit ihren Künsten am Degen zu verteidigen? Doch selbst die talentierten Helden ihrer Majestät haben schwer an den Herausforderern zu knabbern. Gäbe es doch nur irgendwo einen sagenumwobenen magischen Degen, der sie unbesiegbar machen könnte ... Wahrhaft magisch ist auch immer der Beginn einer großen Liebe. Und das Leben und die Liebe könnten so einfach sein, gäbe es nicht den Adelsstand bzw. den nicht vorhandenen Titel, der das gesellschaftliche Leben deutlich erschweren kann.Das LTB Royal 6 "Adel verpflichtet und andere Königliche Geschichten" (8,50EUR) mit sieben aufregenden Adelskapiteln auf einen Streich, inklusive Klatsch und Tratsch aus der Welt der Royals, natürlich erzählt aus der verlässlichen Entenperspektive.Inhalt: Adel verpflichtet Stolz und Vorurteil (vier Kapitel) Genie auf der Durchreise Die Geschichte des großen Kometen Kampf um die Krone Ein Sieg für Seine Majestät Der Schatz des Turmes