Baden-Baden (ots) -Musiker Adel Tawil isst gesund und achtet auf seine Ernährung. Beider "SWR3 Grillparty" erzählt er Sternekoch Johann Lafer: "Ich machegerade ein bisschen Paleo. Das ist diese Steinzeiternährung: Nüsse,Gemüse, Obst, Eier, Fleisch und Fisch." Für die Grillparty legt Tawilallerdings eine Paleo-Pause ein, sagt er bei Lachs imCornflakes-Knusper-Mantel, der Vorspeise des Vier-Gänge-Grillmenüs."Das wichtigste bei mir ist eigentlich, keine verarbeitetenLebensmittel und keine Fertiggerichte." Bei Lafer fühlt sich derSänger bestens aufgehoben: "Das ist alles frisch hier und sieht tollaus. Da kann ich heute auch ein bisschen was Süßes essen."Paleo-DiätPaleo steht für das Paläolithikum, die Altsteinzeit, und wirddaher auch als "Steinzeiternährung" bezeichnet. Anhänger setzen aufdie zahlreichen gesundheitsfördernden Aspekte, die der Ernährungsformneben dem Abnehmen zugeschrieben werden. Die sogenannten "Paleolaner"ernähren sich hauptsächlich von Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Eiernoder auch Nüssen oder Samen. Sie verzichten auf Lebensmittel, dieerst nach Aufkommen des Ackerbaus zur hiesigen Ernährung kamen, wieetwa Getreideprodukte, Zucker oder Milchprodukte.Echo-Verleihung direkt nach Nominierung verlassen Tawil äußertsich auch zur Echo-Verleihung in der vergangenen Woche. Angesprochenauf die Stimmung berichtet Tawil: "Sie war natürlich deutlichangespannt. Es war nicht ein normaler Echo, wie ich ihn kenne. Ichbin ja auch schon eine Weile dabei und war bei vielen Echos und daswar natürlich für alle eine schwierige Situation." Feierlaune kam beiihm nicht auf: "Ich bin direkt nach meiner Nominierung gegangen."SWR3 Grillparty am 15. AprilGemeinsam mit Sternekoch Johann Lafer grillte Adel Tawil bei der16. SWR3 Grillparty am 15. April ein Vier-Gänge-Menü. Deutschlandseinzige interaktive und multimediale Grillparty wurde von 13 bis 19Uhr in SWR3 und im Video-Livestream auf SWR3.de übertragen. Vor demRadio, an Smartphone & Co. grillten Tausende nach Lafers Anleitung inEchtzeit dasselbe Menü mit.