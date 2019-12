"Adel im Südwesten": Familie von Stetten aus Künzelsau im SWR Fernsehen (VIDEO)

Stuttgart (ots) - SWR Reihe "Adel im Südwesten - Die nächste Generation" mit derFolge "Familie von Stetten aus Künzelsau" / Freitag, 13. Dezember 2019, 21 bis21:45 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.Franziska Freifrau von Stetten bereiste als Exportmanagerin einesinternationalen Lebensmittelkonzerns die Welt. Dann musste sie wählen:internationales Parkett oder Künzelsau. Sie entschied sich für die Heimat.Seitdem leitet sie die außergewöhnlich gelegene Residenz Schloss Stetten, dieihre Eltern Silvia und Wolfgang von Stetten um die 900-jährige Burganlageaufgebaut hatten. Die dokumentarische SWR Reihe "Adel im Südwesten - Die nächsteGeneration" zeigt mit der Folge "Familie von Stetten aus Künzelsau" dengelungenen Generationswechsel in der adeligen Familie. Am Freitag, 13. Dezember2019, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen. Außerdem ist die Sendung in der ARDMediathek zu sehen. Alle Informationen zur Reihe unter SWR.de/adel-im-suedwesten(http://www.SWR.de/adel-im-suedwesten).Rückkehr in die HeimatSeit nun mehr zehn Jahren leitet Franziska Freifrau von Stetten mit Herz undElan die Altersresidenzen in Künzelsau und Bad Mergentheim. Die Entscheidungfiel der Managerin zunächst nicht leicht. Doch heute ist sie überzeugt, dierichtige Wahl getroffen zu haben. "Schloss Stetten ist etwas besonderes - undmein Zuhause", sagt sie.Erfolgsrezept: Engagement und HerzSilvia und Wolfgang von Stetten gründeten vor 35 Jahren das betreute Wohnen fürSenioren. Damals waren sie Pioniere, heute haben ihre AltersresidenzenVorbildcharakter. Das Interesse an den Premium Residenzen ist groß - dieWarteliste ist lang. Das liegt nicht nur an der idyllischen Lage. Warmherzigkeitund Engagement zeichnen Franziska von Stetten und ihre Eltern aus, sie kümmernsich sehr persönlich um alle 300 Bewohnerinnen und Bewohner. DieseAufmerksamkeit schätzen die älteren Damen und Herren sehr.Erfolgreiche NachkommenDie Weichen für die Zukunft der Familie sind gestellt, doch der Senior derFamilie, Wolfgang von Stetten, gibt rückblickend zu: "Ich habe meinen Kinderneiniges zugemutet". Franziska führt den Familienbetrieb weiter. Christian vonStetten ist in die politischen Fußstapfen seines Vaters getreten und managtzusätzlich von Berlin aus die Immobiliengeschäfte. Sein Bruder Richard hat beider Bundeswehr Karriere gemacht."Adel im Südwesten - Die nächste Generation" Ein Erbe bedeutet oft Lust und Lastzugleich. Das gilt auch für Adelsfamilien. Ein klangvoller Name, ein Schloss undeine große Geschichte - in neun dokumentarischen Filmen im SWR Fernsehenberichten junge Adelige, welche Herausforderungen der Generationenwechsel inihrer Familie mit sich bringt. Für sie kann der Adelstitel auch ein Hindernissein und nicht, wie viele meinen, das Sprungbrett in ein sorgenfreies Leben. Inden Reportagen erlauben adelige Familien einen Blick sowohl in ihren Alltag mitganz normalen Freuden, Problemen, Festen und Hobbys, als auch auf diegeschäftlichen Bereiche. Drohnenflüge zeigen außergewöhnliche Luftbilder vonBurgen, Schlössern und Ländereien der Adelsgeschlechter.ARD Mediathek: Die Sendung ist ab dem Vortag der Ausstrahlung, 16 Uhr, in derARD Mediathek unter ARDmediathek.de zu sehen.Online: SWR.de/adel-im-suedwestenFotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://ots.de/elG0z5Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4467411OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell