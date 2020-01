"Adel im Südwesten": Familie von Gemmingen-Hornberg aus Neckarzimmern, SWR Fernsehen (VIDEO)

Stuttgart (ots) - SWR Reihe "Adel im Südwesten - Die nächste Generation" mit derFolge "Familie von Gemmingen-Hornberg aus Neckarzimmern" / Freitag, 24. Januar2020, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.Die berühmte Burg des Ritters Götz von Berlichingen aus dem 12. Jahrhundertthront hoch über Neckarzimmern im Neckar-Odenwald-Kreis. Dajo Freiherr vonGemmingen-Hornberg bewirtschaftet das Familienerbe in elfter Generation. Mit derFolge "Familie von Gemmingen-Hornberg aus Neckarzimmern" der Reihe "Adel imSüdwesten - Die nächste Generation" wird deutlich, dass ein großes Erbe auchgroße Verantwortung mit sich bringt. Am Freitag, 24. Januar 2020, 21 bis 21:45Uhr im SWR Fernsehen. Außerdem ist die Sendung in der ARD Mediathek zu sehen.Alle Informationen zur Reihe unter SWR.de/adel-im-suedwesten.Adel verpflichtetDajo von Gemmingen-Hornberg ließ Burg Hornberg restaurieren und rettete so dasFamilienerbe vor dem Verfall. Dafür benötigte es über einen Zeitraum von zehnJahren rund 60 Baustellen und Aufwendungen in Millionenhöhe. Trotz öffentlicherGelder verschuldete sich Dajo, doch ein Verkauf der Burg kam für ihn nieinfrage. "Ich könnte mich nicht wohlfühlen, wenn es mit meiner Generation endenwürde", sagt der Freiherr.Der Alltag der Adeligen ist von vielen Besuchern geprägt, die Burg Hornbergerkunden und sich auf die Spurensuche von Ritter Götz von Berlichingen begeben.Früher verkauften die von Gemmingen-Hornbergs Wein aus den Lagen unterhalb derBurg. Doch das Geschäft war nicht mehr rentabel, sodass Dajo vonGemmingen-Hornberg die Weinberge kostenlos an einen Pächter abgeben musste. Sokann der Wein mit dem berühmten Namen weiter verkauft werden.Die 12. GenerationDajo lebt mit seiner Frau Daniela und den Kindern Paul und Marie im unteren Teilder Burg. Seine Frau, eine promovierte Zahnärztin, hat er als Patient kennen-und lieben gelernt. Paul und Marie sind noch jung, haben aber schon klare Plänevon der Zukunft. Der 17 Jahre alte Paul ist fest entschlossen, die Geschäfteseines Vaters zu übernehmen. Schon jetzt darf er immer wieder anVertragsverhandlungen teilnehmen. Seine drei Jahre jüngere Schwester Marie hatganz andere Vorstellungen. Ihren Bruder möchte sie aber trotzdem unterstützen,wenn die 12. Generation der Familie die Burg übernimmt."Adel im Südwesten - Die nächste Generation"Ein Erbe bedeutet oft Lust und Last zugleich. Das gilt auch für Adelsfamilien.Ein klangvoller Name, ein Schloss und eine große Geschichte - in neundokumentarischen Filmen im SWR Fernsehen berichten junge Adelige, welcheHerausforderungen der Generationenwechsel in ihrer Familie mit sich bringt. Fürsie kann der Adelstitel auch ein Hindernis sein und nicht, wie viele meinen, dasSprungbrett in ein sorgenfreies Leben. In den Reportagen erlauben adeligeFamilien einen Blick sowohl in ihren Alltag mit ganz normalen Freuden,Problemen, Festen und Hobbys, als auch auf die geschäftlichen Bereiche.Drohnenflüge zeigen außergewöhnliche Luftbilder von Burgen, Schlössern undLändereien der Adelsgeschlechter.ARD Mediathek: Die Sendung ist ab dem Vortag der Ausstrahlung, 16 Uhr, in derARD Mediathek unter ARDmediathek.de zu sehen. Online: SWR.de/adel-im-suedwestenFotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://x.swr.de/s/adelimsuedwestengemmingenPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4498879OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell