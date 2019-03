Adecoagro: Kam das wirklich unerwartet?

Für die Aktie Adecoagro aus dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" wird an der heimatlichen Börse New York am 31.03.2019, 01:00 Uhr, ein Kurs von 6,89 USD geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Adecoagro auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 27,42 ist die Aktie von Adecoagro auf Basis der heutigen Notierungen 20 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" (34,17) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Adecoagro-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Adecoagro-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Adecoagro vor. Unterm Strich erhält Adecoagro somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Adecoagro auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Adecoagro sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.