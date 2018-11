Adecoagro: Der Hammer!

Am 26.11.2018, 21:46 Uhr notiert die Aktie Adecoagro an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 6,16 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Unsere Analysten haben Adecoagro nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,69 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Staples") liegt Adecoagro damit 25,54 Prozent unter dem Durchschnitt (7,85 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Consumer Products" beträgt 4,81 Prozent. Adecoagro liegt aktuell 22,51 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adecoagro liegt bei einem Wert von 70,57. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Consumer Products" (KGV von 35,16) über dem Durschschnitt (ca. 101 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Adecoagro damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Adecoagro zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Buy"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.